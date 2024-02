El tenista español Roberto Carballés Baena, 64° del ranking ATP, se despachó incendiarias declaraciones contra el Chile Open luego de ser eliminado del certamen nacional.

En su debut en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, el hispano cayó 4-6, 7-5 y 2-6 ante el francés Corentin Moutet (140°), en un duelo marcado por las malas condiciones de la cancha de San Carlos de Apoquindo.

De hecho, en más de una jugada, el 64° del mundo se vio perjudicado por el irregular bote de las pelotas y hasta exigió que el partido fuese cambiado a otra cancha.

Tras su eliminación del Chile Open, el español conversó con Clay y, lo más suave que dijo, fue pedir que el certamen no vuelva a disputarse jamás.

“Qué quieres que te diga, ¿Que el torneo es una mierda? ¿Que en la pista no se puede jugar?”, dijo Carballés Baena.

“Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo”, añadió el tenista español.

El 64° del ATP no se contuvo y continuó despedazando al ATP de Santiago: “Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima con botes que la bola directamente no bota”.

“Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda”, concluyó el español.