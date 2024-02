En la antesala de la final del ATP 500 de Róterdam (Países Bajos) entre el australiano Álex de Miñaur (11°) y el italiano Jannik Sinner (4°), los tenistas tuvieron la oportunidad de compartir con los hinchas en una instancia donde un pequeño hincha chileno se robaría todas las miradas.

A través de las redes sociales del certamen neerlandés, se compartió la tierna interacción entre este niño de 12 años con Sinner, quien quedó encantado por el impecable inglés y la faceta como ‘entrevistador’ de Lucas.

Al principio del encuentro, Lucas ya había captado al atención del italiano tras contarle que es de Chile y que pertenecía a una academia de tenis en Ámsterdam, para luego sorprender con una pregunta: “¿Cuál ha sido el partido más difícil que has jugado?”.

“He tenido alguno más difícil que otro. Cada vez que juegas contra un rival nuevo es muy difícil, ya que no sabes lo que esperar. Personalmente, el más difícil para mí fue cuando enfrente por primera vez a ‘Rafa’ (Nadal) en Roland Garros y también la primera vez contra Novak (Djokovic) en Montecarlo”, respondió sorprendido la cuarta raqueta mundial.

Antes de finalizar el encuentro, Sinner no dejó de pasar la oportunidad de felicitar a este pequeño fan chileno por su “muy buen inglés”.

🥰 We all need @janniksin giving an elaborate answer to this young fan in our lives 🥰#abnamroopen pic.twitter.com/omMhnJcXQb

— ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 17, 2024