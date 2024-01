El italiano Jannik Sinner (N°4) logró un importante hito en su carrera como tenista, luego de proclamarse como campeón del primer Grand Slam del año, el Australian Open, luego de batir en 5 set al ruso Daniil Medvedev (N°3) en una verdadera batalla.

El ‘Zanahoria’ como es conocido Sinner, logró remontar un complicado dobles 3-6 que le impuso de entrada el brillante y rudo ruso, para luego arremeter con un doble 6-4 a su favor y estirar la definición a un reñido quinto set.

Fue ahí donde sacó a relucir sus golpes y juventud, una que lo hizo correr hasta la última pelota en el último parcial y así sellar su victoria por 6-3 y ser el nuevo conquistador en Oceanía.

Con este titulo, Sinner corta una racha de más de una década en donde Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, impusieron sus estilos de juegos para dominar Australia por más de 10 años como ganadores.

Un nuevo impulso para Jannik, un jugador que ha demostrado que no hay imposibles ni limites cuando se lo propone, ya que cortó la racha de más de 6 años de Djokovic, lo eliminó y posteriormente batió en la final al N°3 del mundo en la pista predilecta del Medvedev.

Jannik Sinner does something not seen in a decade 👀 pic.twitter.com/2qa63NWcMc

— US Open Tennis (@usopen) January 28, 2024