En la fase previa del ATP 250 de Brisbane, un partido lleno de emociones y de episodios de infarto, tanto dentro como fuera de la cancha en el partido que enfrentó a Dominic Thiem con el australiano James McCabe.

Y es que además de sufrir en el partido, el exdirigido de Nicolás Massú también se llevó un susto, junto a los espectadores del duelo, al observar como una de las serpientes más venenosas del mundo hizo presencia cerca de la pista.

Justo cuando el austriaco se encontraba un set abajo en el compromiso, un aficionado observo como la serpiente se dirigía hacia el terreno de juego, despertando el susto de todos los presentes. Rápidamente, el juez de silla detuvo el partido para frenar al exótico animal.

En detalle, la especie fue identificada como una serpiente marrón oriental de 50 centímetros, la segunda más venenosa del mundo. Ya de vuelta en cancha, Thiem pareció sacudirse y a pesar de contar con un marcador desfavorable, terminó venciendo al tenista local por un marcador de 2-6, 7-6 (4) y 6-4, en un duelo que paralizó a más de alguno en Australia.

“Es algo que nunca me había sucedido y es algo que seguramente nunca olvidaré”, sentenció Dominic Thiem tras su victoria.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳

(video via Lblklk on Reddit) pic.twitter.com/QI5izBr6HN

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) December 30, 2023