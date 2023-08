En una nueva jornada de la primera ronda del US Open, Alexander Bublik volvió a ser protagonista de un polémico y desagradable momento, luego de enfrentarse a Dominic Thiem (N°81) y de esbozar un horrendo comentario dirigido para su rival, ex pupilo de Nicolás Massú.

Resulta de que el tenista kazajo, N°27 del ranking ATP, luchó contra el austríaco, quien viene retomando su nivel luego de una larga y complicada lesión que lo mantuvo lejos de las canchas por casi 2 años, en un encuentro que se inclinó a favor de Thiem por 6-3, 6-2 y 6-4.

Sin embargo, cuando se batallaba en el arranque del segundo set, Bublik -fiel a su estilo- lanzó un repudiable comentario tras señalar: “¡Estoy harto de enfrentar a discapacitados que regresan en sus carreras!”, en un claro dardo para su oponente, quien pasó fuera del circuito más de 24 meses por una complicación con su muñeca.

Las horrendas palabras del kazajo fueron esbozada en un duelo donde concretó más de 17 doble faltas y donde perdió la compostura y la posibilidad de seguir escalando en el último Grand Slam del la temporada.

Por su parte, Dominic Thiem habló tras vencer a su rival y más que devolver los dichos de su oponente, el austríaco celebró su victoria tras volver a competir y quedarse con la victoria en un ‘Major’ de tenis.

En sus palabras, Thiem detalló que “no pude haber deseado un mejor lugar para que volviera a ocurrir, con todos los recuerdos que hay acá. El nivel está volviendo, estoy muy feliz”.

Sin dudas un polémicos dichos de Bublik que encierran no tan solamente a Thiem, ya que Andy Murray, Gaël Monfils o Stan Wawrinka, llegan al circuito tras largas y complicadas lesiones y están viviendo sus ‘segundas primaveras’ en el tenis.

Dominic Thiem gets it done in straight sets. 🫡 pic.twitter.com/RRdluqWwHZ

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023