Este sábado 30 de diciembre, Chile hará su esperado debut en la United Cup, certamen mixto que unifica a tenistas representantes de 18 países en la ATP (masculino) y WTA (femeninos). En el torneo, Daniela Seguel y Nicolás Jarry firmarán el estreno nacional ante Canadá, equipo que presentó un importante cambio.

La cuenta de X de la propia United Cup informó la modificación en la nómina canadiense para los duelos con La Roja del tenis, específicamente, en el duelo que afrontará Jarry. Tal como estaba fijado, Félix Auger-Aliassime (29° ATP) iba a enfrentar al chileno, pero la delegación norteamericana movió las piezas.

Ahora, será Steven Diez (314°) quien enfrente al ‘Principe’ en su respectivo enfrentamiento, a disputarse el sábado 30 de diciembre en el segundo turno de la primera fecha de la fase grupal de la competición.

Vale recordar que la jornada arrancará hoy a las 20:30 horas (de Chile), con el choque que afrontará Daniela Seguel (662°) frente a Leylah Fernández (35°) en el Ken Rosenwall Arena de Sydney, Australia.

Posteriormente, la llave se definirá con un dobles mixto, con Seguel y Jarry representando al equipo capitaneado por Jaime Fillol en dicho partido.

