Novak Djokovic aclaró en rueda de prensa el pique con un sector de la afición británica durante su partido ante Cameron Norrie (6-4 y 6-4), una victoria que metió a Serbia en semifinales de una Copa Davis que se toma “muy en serio” y donde “es un honor” representar a su país.

El 2-0 de Serbia contra Gran Bretaña fue especial para ‘Nole’ porque, además de meter a su nación en semifinales contra Italia, contó con el apoyo cercano de sus padres, su hermano y algunos amigos: “Ellos me dan la energía que necesito”.

“Es una semana muy diferente a lo normal. Es un honor absoluto representar a tu país y mucha responsabilidad. Recordábamos estos días con el equipo cómo aquella victoria en 2010 contribuyó al crecimiento de nuestras carreras. Una Copa Davis me la tomo muy en serio, espero que sigamos avanzando”, continuó.

Sin embargo, hubo un momento polémico en el partido cuando en un saque, un aficionado británico contó en voz alta cada bote a la pelota, en tono de burla. El serbio hizo punto de set (6-4) y se lo dedicó al hincha llevándose el dedo a la oreja en el clásico gesto de ‘no te oigo’ para, después, enviarle un beso.

Djokovic having some fun with the Davis Cup crowd 😘

