Tras finalizar su paso por los circuitos de Norteamérica, Gael Monfils se inscribió para participar en la tercera edición del Ultimate Tennis Showdown (UTS), que se celebró este año en Frankfurt.

Fue allí donde el francés exhibió una muestra de su clase que sorprendió a todo público, incluyendo a Andrey Rublev. A pesar de que el ruso se llevó la victoria por 19-11, 16-14, 12-13, 13-12 ante su rival, eso no fue impedimento para que se quedara perplejo ante una espectacular devolución de ‘La Monf’.

De hecho, la sorpresa fue tal, que hasta se cataloga como ‘el punto del torneo’ a la respuesta del experimentado tenista que puso a aplaudir al público del UTS.

Recordar que el Ultimate Tennis Showdown es una liga que se creó en 2020 por invención de Patrick Mouratoglou y Alex Popyrin, empresario y padre de Alexei Popyrin, que tuvo como objetivo el fomentar la competencia tenística en tiempos de pandemia. A pesar de que eso ya pasó, el furor por el torneo no declina.

La Monf lost his chances for the Final Four but not his creativity (sound on!) #UTSTour #utsfrankfurtbybuilderai pic.twitter.com/jR6Ep8wFyD

— UTS 🎾 – Frankfurt (15-17 Sept) (@uts_tour_) September 16, 2023