Frances Tiafoe, 11° del ranking ATP, perdió su duelo de Copa Davis ante el neerlandés Tallon Griekspoor (24°) de la manera más inesperada posible.

El norteamericano quedó con punto de partido en contra en el tie break del tercer set, luego de que un saque del europeo, cantado malo inicialmente, fuera revertido por el ‘ojo de halcón’.

Incrédulo, Tiafoe pidió al juez de silla la repetición del punto, ya que Griekspoor quedaba con cuatro match point a favor y a tiro de sellar la victoria de su país ante Estados Unidos.

Ante la negativa del umpire, el 11° del mundo discutió hasta con el referí del torneo, pero la decisión no tuvo pie atrás y debía revertir los cuatro puntos de partido si quería mantener con vida a su equipo en la serie.

Finalmente, Frances Tiafoe destruyó una raqueta golpeándola contra la pista, recibió un punto en contra como castigo y, por consiguiente, perdió el encuentro y la llave.

Vale señalar que, en primer turno, Botic Van de Zandschulp (68°) había derrotado a Tommy Paul (13°) por 7-6 (2) y 6-2.

El dobles, en tanto, suavizó la derrota norteamericana ya que quedó en manos de Austin Krajicek y Rajeev Ram (6-7 (5), 7-6 (3) y 6-3).

Países Bajos lidera el grupo D de Copa Davis con dos victorias, seguido por Estados Unidos (un triunfo y una derrota) y Finlandia y Croacia, que perdieron sus primeras llaves.

