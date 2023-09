Uno que está tratando de recuperar el ritmo competitivo y llegar a su nivel que lo tuvo como top 10 de la ATP, en su momento, es Fabio Fognini.

Fiel a su estilo, el tenista italiano expresó su dolor -tanto dentro como fuera de la cancha- por haber quedado fuera de la convocatoria de Italia para la Copa Davis 2023.

En primer lugar, el experimentado tenista no se guardó nada al revelar los detalles que lo dejaron fuera del representativo nacional.

“El lunes, mientras estaba en Génova, me llegó la llamada del capitán: de un momento a otro ya no encajo en los planes sin explicaciones justificables y de maneras con la que no estaba de acuerdo, fue irrespetuoso con mi historia y con mi pasado“, confesó experimentado tenista a través de su cuenta de Instagram.

Y es que tanto para Fognini y también, para la afición italiana, resultó muy extraño el hecho de que fuera llamado para jugar la Copa Davis y posteriormente, borrado de la nómina.

Sin embargo, sus descargos no quedaron ahí. Tras pasar a la final del Challenger de Génova, ‘Fogni’ hizo referencia al polémico hecho con un guiño a su colega Novak Djokovic.

Luego de vencer a Tiago Monteiro en las semifinales del mencionado torneo, el otrora 9° del mundo se llevó su mano a la oreja para hacer el gesto de colgar el teléfono, imitando lo hecho por ‘Nole’ tras vencer a Ben Shelton en semifinales del US Open y así, aludir a su fuerte problemática con el equipo italiano de Copa Davis.

Lamentablemente, para Fabio Fognin todo sigue distante a las alegrías, ya que cayó en la final del ATP de Génova, disputada durante la tarde de este domingo, ante Thiago Seyboth Wild por un marcador de 6-2 y 7-6(3).

Fognini did the Ben Shelton/Novak Djokovic ‘hang up the phone celebration’ after his win in Genova.

This was a message to the Italian Davis Cup captain, who didn’t call him to be part of the team this year.

Don’t piss off Fabio. He’ll leave icicles hanging from your ears.… pic.twitter.com/sHThYTwQTo

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 10, 2023