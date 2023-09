'Nole' no dejó espacio para la revelación y manejó los hilos para llevarse el partido a su favor y clasificar a la final del Abierto de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar los 24 Grand Slams entre ceja y ceja.

La historia del tenis vuelve a abrir sus puertas para Novak Djokovic. El genio serbio (2), que pasó por encima este viernes del joven estadounidense Ben Shelton (47), jugará este domingo la final del Abierto de Estados Unidos y está a un solo paso de igualar el legendario récord de Margaret Court en ‘grand slam’.

En semifinales, Djokovic no dio ninguna opción a la sorpresa del torneo, un Shelton que, con 20 años, se vio sobrepasado y solo pudo oponer resistencia en la tercera manga.

El triunfo fue tan indiscutible como contundente: un 6-3, 6-2 y 7-6(4) en dos horas y 40 minutos.

“Este es el tipo de partidos y de ocasiones en los que todavía me crezco, que todavía me mantienen en marcha, que me inspiran a levantarme cada día para intentar trabajar tan duro como los jóvenes”, afirmó el serbio sobre la pista.

Djokovic dejó además una imagen llamativa y controvertida al celebrar su triunfo con el gesto de colgar un teléfono, una imitación del mismo gesto que había usado Shelton para festejar su pase a las semifinales.

Frente al estadounidense, que aparecía en su primera semifinal de un ‘grand slam’, Djokovic disputó su partido número 100 en el Abierto de EE.UU (solo tres hombres más habían llegado a esa cifra), compitió en su semifinal número 47 en un ‘grande’ (récord histórico) y se clasificó para su décima final en Nueva York (iguala la marca de Bill Tilden).

Tremendamente firme y con la precisión de un cirujano, Djokovic tomó las riendas de este enfrentamiento entre experiencia y juventud desde el principio y ya no las soltó hasta que se vio con el billete a la final en la mano.

En un instante del compromiso, la grada del Arthur Ashe Stadium se volcó con su compatriota, que se creció por momentos mientras Djokovic, quizá relajado en exceso, mostró sus únicas dudas de la tarde.

Tanto cambió la dinámica que Shelton llegó a tener un punto de set al resto.

Pero pasado ese tramo de inesperadas turbulencias, Djokovic, que desperdició un punto de partido con 6-5, recuperó la compostura en el ‘tie break’ para someter a su rival (43 errores no forzados en todo el encuentro) y sellar su pase a la instancia definitoria del torneo.

Campeón en el Abierto de Australia y Roland Garros este año, Djokovic se medirá en la final de Nueva York con el ruso Daniil Medvedev (3) o con Alcaraz (1), con quien ha protagonizado duelos memorables en este 2023 como el ya mencionado de Wimbledon o la final del Masters 1.000 de Cincinnati (triunfo para el serbio).