El tenista español Roberto Carballés (N°63) firmó este lunes una enorme victoria al derrotar en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al danés Holger Rune, que ocupa la cuarta posición del ránking de la ATP y que también era el cuarto cabeza de serie en el último Grand Slam.

El tenista canario venció a Rune por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos.

Esta es la primera victoria para Carballés frente a un TOP 10 en toda su trayectoria.

Hasta ahora, su triunfo más destacado -en relación al ránking mundial- era su victoria en Roland Garros en 2020 contra el canadiense Denis Shapovalov, que entonces era el dueño de la posición número 11 de la clasificación de la ATP.

De paso, Carballés se ‘vengó’ de Rune, quien le había eliminado en la segunda ronda de la última edición de Wimbledon.

Campeón en Marrakech este año, el español se enfrentará en la segunda ronda del US Open al vencedor del partido entre el checo Jiri Lehecka (N°29) y el ruso Aslan Karatsev (N°77).

El US Open, último Grand Slam del año, comenzó este lunes en Nueva York y se disputará hasta el domingo 10 de septiembre.

Roberto Carballes Baena scores the first top-10 win of his career knocking out Holger Rune 👀 pic.twitter.com/fAghXIdGWP

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023