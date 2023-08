Odiado o amado, lo concreto es que Novak Djokovic, por donde se le mire, es una verdadera leyenda del tenis. El fervor por ‘Nole’ despierta tantas opiniones que, en esta línea, una exdeportista se declaró fan del serbio e incluso, salió a defenderlo.

En declaraciones a Tennis365.com, la otrora número 1 del tenis británico, Johanna Konta, otorgó un férreo respaldo al reciente campeón del ATP Masters 1000 de Cincinatti luego de hacer una comparación entre él, Rafael Nadal y Roger Federer.

“De todos ellos, Novak ha tenido el momento más difícil en lo que respecta a su imagen, por las razones que sean”, aseguró. En esa línea, la exjugadora opinó que “es una mierda que no tenga ese tipo de reconocimiento de los fanáticos“.

“Creo que también, ya sabes, la gente quiere subirse al carro de odiar a alguien. A la gente no le gusta Djokovic porque está de moda. No creo que nadie pueda decir por qué no le gusta Djokovic“, disparó, en clara referencia a quienes no apoyan al deportista de 36 años.

En tal sentido, Johanna Konta puso sus expectativas en Novak Djokovic, señalando que ella anhela que el tenista “gane 24 Grand Slams”.

“Siempre apoyo al de arriba y no al de abajo. Siempre siento más por las personas de las que se espera que ganen, porque es más difícil. Es mucho más difícil de lograr y Djokovic no tiene nada que demostrar ante nadie, pero querrá volver a ganar“, cerró la ex número 4 del mundo.