El español Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP, cayó el domingo por 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4) ante el serbio Novak Djokovic (2º), en una final de enorme intensidad en el Masters 1.000 de Cincinnati.

Tres horas y 49 minutos de ardua lucha, en la que el murciano ase sacó cuatro bolas de partido, con puntos espectaculares, antes de rendirse en el desempate del tercer set.

‘Nole’ celebró con todo y Alcaraz se derrumbó en su banco. Tras darlo todo, el español no pudo contener las lágrimas de impotencia. Un llanto que dio la vuelta al mundo.

“Va a ser complicado para mí hablar en estos momentos, pero lo voy a intentar. Quiero felicitar a Novak, es increíble jugar contra ti, compartir la pista contigo, aprender de ti. Ha sido un partido muy ajustado, pero he aprendido mucho de un campeón como tú. Felicitaciones a ti y a tu equipo”, expresó Alcaraz.

Ya más en frío, la mejor raqueta del planeta explicó más en detalle el por qué de las lágrimas. “Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir”, dijo a EFE.

“Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso”, añadió.

Para terminar, el tenista de 20 años señaló que “me he puesto un poco emocional en pista por el simple hecho de haberlo dejado todo, de tener las oportunidades y no haberlas aprovechado. Pero el haber peleado hasta el último punto me ha hecho quedar más en pista. Salgo contento, estamos orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo y yo mismo estoy orgulloso de lo que he hecho”.