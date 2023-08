Solo ovaciones se pueden dar luego de haber sido testigos de una impresionante exhibición de tenis por parte de Carlos Alcaraz (1° ATP) y Novak Djokovic (2°). Ambos exponentes firmaron una final en Cincinatti que sin duda quedará en los libros históricos del deporte, cuyo fervor también revive el recuerdo de otra leyenda: Rafael Nadal.

Y es que el trámite del partido, que tuvo momentos claves y entregó una muestra de adrenalina, tensión y máximo nivel en superficie estadounidense, trajo un dulce recuerdo para el serbio, quien se consagró campeón del torneo Masters 1000.

Tras la entrega de los respectivos premios, el 2° del mundo tomó el micrófono para halagar el carácter luchador de su rival y generar un divertido momento.

“Chico, nunca te rindes. Me encanta eso, pero a veces podrías jugar puntos más cortos”, dijo Nole entre risas. El deportista de 20 años siguió el juego y lanzó un “soy español, soy español”.

La risa y reacción de Djokovic, como era de esperarse, fue inmediata: “Los españoles nunca mueren. Esto ya lo escuché, esto ya lo experimenté”, le respondió a Alcaraz, en claro recuerdo a sus legendarios duelos con Rafael Nadal.

Posteriormente, el campeón del ATP de Cincinatti volvió a recordar al manacorí y lo asimiló con el líder del ranking ATP.

“(Alcaraz) Me recuerda un poco cuando me medía con Nadal, cuando estábamos al máximo de nuestras carreras. Cada punto es una batalla, sabes que no te va a regalar más de cinco puntos en todo el partido”, declaró Novak tras consagrarse por 5-7, 7-6(7) y 7-6(4) en el vitoreado compromiso.