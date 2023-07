Este sábado, el chileno Nicolás Jarry le complicó la vida al español Carlos Alcaraz -número uno del mundo- en encuentro válido por la tercera ronda de Wimbledon, donde el oriundo de Murcia terminó llevándose la victoria en cuatro sets y en casi cuatro horas de partido.

El ‘Príncipe’ le demostró al mundo que está para grandes escenario y que puede hacerle frente a cualquiera, incluso al mejor jugador del circuito, a quien se le vio sumamente complicado con los ‘escopetazos’ y el juego ‘kamikaze’ del tenista nacional.

En conversación con ESPN, el nacido en Santiago se refirió a la derrota ante el español y, pese a la eliminación, exteriorizó su orgullo tras el nivel mostrado en el certamen británico.

“Hubo pequeñas cosas que marcaron la diferencia. Me tocó contra el mejor del mundo y se me escaparon las oportunidades, pero nada que reprocharme. Lo dejé todo y estuve ahí, aprovechando al máximo una tremenda experiencia”, reconoció la primera raqueta de Chile.

En la misma línea, agregó: “Muy contento por mi primera vez en ese estadio. Me voy con buenas sensaciones y con muchas ganas de volver”.

Respecto de su estrategia ofensiva usada ante Alcaraz, que incomodó al número uno, Jarry explicó que la ejecutó de manera casi perfecta de no ser por pequeños detalles que derivaron en errores no forzados.

“Estuve muy bien y, por momentos, sentí que él bajó (Alcaraz) el ritmo. Ahí yo traté de subir y hubo un par de momentos que, si hubiese estado un ‘pelín’ más firme, podría haberlo complicado aún más… Es el número uno, ya había jugado en esa cancha y tenía otros factores que estaban a su favor, pero hice bien mi trabajo y lo di todo. Fueron detalles, nada más”, detalló.

Además, la ‘Torre de Santiago’ se refirió al ‘chascarro’ que protagonizó a minutos del inicio del encuentro, cuando se equivocó de lado de la pista al momento de ingresar y tuvo que corregir su dirección ante la risa de los presentes, la suya y la del propio Alcaraz.

“Sabía que la entrada estaba a la izquierda, pero toda la energía del estadio me llenó y me perdí, no sabía dónde estaba. Fui a la derecha no sé porqué y cuando levanté la cabeza y vi a todo el público, me di cuenta que estaba yendo hacia el otro lado y fue un poquito gracioso”, contó entre risas.

Por último, Jarry manifestó su felicidad por haber disputado su primer partido en el court central del All England, recalcando que “es un estadio hermoso y tremendo, y jugar en un campo techado es una experiencia única. La energía y ambiente que se vive es plenamente tenis y fue lindo vivirlo”.

"JUGUÉ CONTRA EL MEJOR DEL MUNDO, PERO SE ME ESCAPARON LAS OPORTUNIDADES" Nicolás Jarry conversó con ESPN tras la derrota frente a Alcaraz en #Wimbledon, en un duelo que le dejó buenas sensaciones por todo lo realizado en el torneo y en lo que va del año. pic.twitter.com/PkSMd2cRAI — ESPN Chile (@ESPNChile) July 8, 2023