Momento amistoso. Antes del enfrentamiento de segunda ronda de Wimbledon entre el español Carlos Alcaraz y el chileno Nicolás Jarry, ocurrió una situación que desató las risas de ambos jugadores y de los espectadores presentes en el court central del All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Cuando los tenistas se disponían a pasar a la cancha, Jarry se confundió de lado y se ubicó en la posición equivocada. Al percatarse del error, tanto Alcaraz como Jarry no pudieron contener la risa y compartieron un divertido momento entre ellos.

Y es que antes de un enfrentamiento crucial, la buena relación entre los deportistas fue evidente, ya que se tomaron la situación con humor y rápidamente, se ubicaron en sus respectivas posiciones para dar inicio al esperado choque.

Dejando el particular momento de camaradería para la posteridad, Carlos Alcaraz (1° ATP) y Nicolás Jarry (28°) protagonizaron un verdadero partidazo, en la disputa por acceder a la tercera ronda de Wimbledon.

Not that way, Nico 😅#Wimbledon pic.twitter.com/XjapkDToeM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023