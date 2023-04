Fernando González es voz autorizada en el mundo del tenis en Chile, que se prepara para afrontar el gran desafío que significa la Copa Davis, a disputarse en septiembre de 2023 y con el equipo nacional integrando grupo junto a Canadá, Italia y Suecia.

En el marco de una entrevista con la Universidad Andrés Bello, donde se encuentra trabajando como subdirector del Instituto del Deporte y Bienestar, el exdeportista se refirió a lo que se le viene al Team Chile en la máxima competición de tenis a nivel países.

“Gracias al recambio que llegó con Tabilo, Garin y Jarry, se puede pensar que tenemos nuevos referentes que serán modelo para los tenistas más jóvenes y que, por lo mismo, están ayudando a que ese deporte siga creciendo, y nuestro futuro en la Davis también”, profundizó ‘Mano de Piedra’.

Alejado de las pistas hace bastante tiempo -desde su retiro en 2012-, el ‘Bombardero de La Reina’ disfruta de su nueva vida y rutina, aunque con un anhelo en mente; transformarse en capitán de Chile en Copa Davis, lugar que actualmente ocupa su compañero de mil batallas, Nicolás Massú.

“Me encantaría algún día llegar a eso, pues es algo que te acerca mucho a la competencia. Espero que llegue el momento de esa oportunidad”, reconoció.

Respecto de su presente, González detalló: “Me gusta comentar tenis. Y aunque no lo hago muy seguido, me siento bien en esa faceta, y es que en realidad todo lo que tenga relación con el tenis y el deporte se me hace cómodo. Es como mi hábitat natural, y por lo mismo, siento que puedo contribuir con mi experiencia de distintas formas y en diversas áreas”.

Sin duda, la carrera del extenista está lleno de éxitos y momentos importantes, no sólo en su vida, sino que también para el deporte a nivel nacional, como la obtención de las medallas olímpicas. Sin embargo, el ‘Feña’ reconoció que, pese a estar orgulloso de su palmarés, quedaron algunas espinas clavadas.

“Pienso que siempre hay que seguir aspirando a nuevas metas, que no todo lo que uno se propone tiene el éxito deseado y que siempre se va queriendo más. Por ejemplo, me hubiese gustado ganar un Grand Slam, o haber ganado algún torneo en pasto. También, haber llegado más arriba en el ranking ATP. De todas formas, y aunque sé que faltaron cosas, me siento tranquilo y contento con lo que hice”, sentenció.