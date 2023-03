Este miércoles 29 de marzo se cumplen 25 años de uno de los momentos más importantes en la historia del deporte chileno, quizás comparable con el oro olímpico de Nicolás Massú y las dos Copa América conseguidas por La Roja.

Y el protagonista fue Marcelo ‘Chino’ Rios, que tras ganar el entonces Super 9 de Key Biscayne -venciendo con autoridad a Andre Agassi en la final- se consagró como el primer latinoamericano en llegar al número uno del ranking de la ATP.

A un cuarto de siglo de este gran logro, el ‘Zurdo de Vitacura’ exteriorizó sus sensaciones. “Ya lo dejé atrás. Lo mío fue una etapa del deporte haber sido número uno. He vivido cosas más bonitas y que valoro más que haber sido número uno”, indicó de entrada en entrevista con La Tercera.

“Haber sido número uno me dio todo lo que tengo hoy, quizás la estabilidad económica, las cosas que he hecho, quien soy en Chile o en el mundo o donde sea… Pero hay cosas más bonitas en la vida“, agregó.

En la misma línea, el extenista de 47 años aclaró que “no lo quiero dejar tampoco como soberbio, lo digo porque he vivido cosas más importantes en mi vida después de haber sido deportista y que quizás me han traído más felicidad. Te lo digo, fui demasiado inmaduro; fui demasiado chico; o duró muy poco; o fue un sueño muy corto; o no lo supe aprovechar; o no lo tomé en ese minuto”.

Para el Chino el alcanzar la cima del tenis no es un tema que atesore al máximo. “Yo me encontré con una sequía en el tenis y de repente te encuentras que eres número uno del mundo. No lo aterrizas, no valoras realmente lo que vale. Todos me dicen ‘fuiste número uno del mundo, hueón’, y tú dices ‘sí’. Como que es fácil la hueá. Es difícil valorarlo hoy en día y lo he dejado atrás. Como que no vivo de lo que fue esa época”, dijo.

Eso sí, Ríos siente orgullo por lo alcanzado, porque “tú eres solo en esta cuestión, lo hiciste solo. No son 11 jugadores, que no le saco mérito y también lo encuentro la raja, pero estuviste solo; llegaste a ser número uno solo y esto es todo tuyo”.

“Fue bonito. Pero era demasiado chico, no lo valoré tanto, era demasiado pendejo, fue todo muy rápido… Me hubiera gustado ser número uno más viejo”, sentenció.