La guerra que protagoniza Rusia y su invasión a suelo ucraniano ha traspasado fronteras y la barrera que parecía impenetrable del deporte mundial, provocando que se rompan lazos en diversas disciplinas y así quedó en evidencia en el duelo entre la tenista ucraniana Marta Kostyuk (N°38) y la rusa Anastasiya Potápova (N°26).

En un compromiso muy intenso de principio a fin, Kostyuk intentó imponerse ante el violente ritmo que impuso en la cancha rápida del Masters 1000 de Miami la rusa, pero Potápova fue más efectiva y eficaz y se quedó con la victoria en dos set por 6-1 y 6-3.

Sin embargo, los focos se pusieron en el final del compromiso, donde la dos excelsas tenistas no se miraron ni se despidieron tras el partido que selló la eliminación de la ucraniana en primera ronda del Open de Miami.

Algo que Kostyuk ha practicado desde que comenzó el conflicto bélico entre ambos países y que hasta el día de hoy mantiene en tensión la zona del Donbas.

La polémica de Potapóva en Indian Wells

Otro punto que convirtió en intenso este compromiso fue que Potapóva protagonizó una gran polémica en Indian Wells al salir a jugar su partido frente a Jessica Pegula con la camiseta del equipo de fútbol del Spartak de Moscú.

De hecho, la propia tenista nacida en Kiev, habló tras su caída y recordó el episodio protagonizado por la rusa. “Hemos pedido una reunión con los dirigentes de nuestro circuito para hablar y la única respuesta que hemos obtenido es el silencio“, sentenció.

Así también, recordó sus palabras tras vencer a la rusa Varvara Gracheva en su primer título de la WTA en Austin a principios de mes. En aquél momento sentenció: “Es obvio que hay tensión, no somos amigas, estamos en guerra ahora mismo. Puede que no salude a algunas jugadoras, pero nunca me acerqué a nadie, nunca hablé con nadie. Quizá sembré el odio sólo con mi presencia”.

Sin dudas una tensión internacional que se traspasa al mundo del deporte y que poco a poco comienza a instalar una barrera entre los exponentes rusos contra el resto del mundo.

Revisa la situación entre la rusa y la ucraniana en el Masters 1000 de Miami