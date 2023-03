Marcelo ‘Chino’ Ríos regresará a las canchas en la disputa de un partido contra Alex Corretja, a jugarse este viernes en el Arena Monticello. En aquel contexto, el ‘Chino’ abordó pasajes de su carrera como tenista, su posterior retiro, su ciclo fugaz como entrenador y la polémica judicial que sostiene en Estados Unidos.

“No me arrepiento de nada, como que mi carrera la dejé atrás. Lo pasé bien y mal, tuve triunfos y gracias a eso soy quien soy“, dijo en primer lugar Ríos, al abrirse a dialogar con Pedro Carcuro y 24 Horas Central de TVN.

Respecto a los recuerdos de su trayectoria como exponente mundial del tenis, el exdeportista chileno aseguró que trata de “no vivir mucho en el pasado”, asegurando que el tenis, para él, fue de “momentos cortos pero bonitos”.

“Con Chile no tengo ningún problema”

Consultado sobre lo que ha sido su experiencia residiendo fuera del país, específicamente en Sarasota, Estados Unidos, el ‘Chino’ aseguró que “yo con la gente y con Chile no tengo ningún problema”.

A pesar de haber señalado en 2017 de que se “sentía atacado” en suelo nacional, ahora Ríos puntualizó que “siempre he explicado que me fui de este país para estar más tranquilo como persona. En Estados Unidos hay más posibilidades para mis hijos, las oportunidades para ellos son mucho más de las que hay acá (en Chile)”

Marcelo Ríos: como entrenador y como demandante

Conocido por muchos y muchas, es el problema que Ríos debió enfrentar a principios de año, tras conocerse una fuerte pelea y posterior ‘funa’ en su contra por parte de un vecino suyo en Indian Beach, Florida.

“Lo demandé por injurias, él está demandado por mí. Estoy totalmente incapacitado para hablar, en Estados Unidos las leyes se cumplen”, recalcó el Chino, que a pesar del conflicto judicial que vive, afirmó sentirse a gusto viviendo en Norteamérica.

Por otro lado, el exmiembro del equipo de Copa Davis de Chile abordó lo que fue su fugaz experiencia como técnico de Juncheng Shang, joven tenista chino y sindicado como una de las promesas en el tenis de aquel país.

“Lo vi jugar y jugaba muy bien. Nunca supe que tenía 16 años, me llamó la atención porque justo salió (Carlos) Alcaraz con (Juan Carlos) Ferrero y era como la onda. Le agarré mucho cariño”, dijo.

Asimismo, Marcelo Ríos alabó a Shang y comentó también que su expupilo “jugaba igual a mí, era zurdo, talentoso“.

En esa misma línea, el extenista nacional volvió a recalcar que la influencia del padre del deportista asiático en la relación jugador-entrenador, fue el detonante para poner punto final a su ciclo como entrenador de Shang en septiembre de 2022, tras apenas dos meses de trabajo.

¿Marcelo Ríos se retira de las exhibiciones? “Ojalá no sea la última exhibición, pero cada vez veo eso más cerca. Mi cuerpo no me está respondiendo y las ganas no son las mismas”, finalizó el ‘Chino’, no sin antes invitar al público a asistir a su mencionado partido de exhibición ante Alex Corretja.