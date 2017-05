¿encontraste un error? avísanos

Marcelo Ríos decide irse a vivir a Estados Unidos: "Me siento atacado en este país"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Debido a problemas de salud y a que se siente “atacado”, Marcelo ‘Chino’ Ríos decidió dejar Chile por un tiempo para vivir en Estados Unidos junto a su familia.

“Quiero estar en paz un tiempo. Luego de la vasoconstricción cerebral que tuve, me dijeron que no puedo estresarme o vivir momentos tensos, por lo que me impidieron casi trabajar“, explicó el exnúmero uno del mundo en una entrevista con revista Caras que se publicará mañana según recoge La Segunda.

Ríos confiesa haberle propuesto a su esposa Paula Pavic irse del país por un tiempo de tres meses, sin embargo su mujer le indicó que fuera por un año.

“Lo pensé y concluí que Marimay lo puedo manejar desde allá, y mi papá puede ayudarme aquí”, detalló.

“Me siento atacado en este país“, remarcó, detallando que Pavic “también está aburrida de Chile, de la vida que llevo, de las mentiras de la prensa, de que inventen cosas (…) No entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son la misma mierda“, apuntó.

“No hago diferencia entre los de farándula o de deporte que hablan sin saber… Ya no pico como antes. Han mentido mucho, me hicieron mucho daño cuando era chico. Desde entonces no pesco a la prensa y por eso soy el tipo pesado. Todos esos gallos por sacar una noticia son capaces de cagar a una familia”, finalizó el zurdo.

