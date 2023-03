El tenista ruso Daniil Medvedev pasó susto en su duelo de octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, en Estados Unidos, tras sufrir una fea caída en plena disputa del segundo set.

Luego de perder la manga inicial a manos del alemán Alexander Zverev, el número 6 del ranking mundial sufrió un tropiezo que pudo haber terminado en lesión. Se torció el tobillo y cayó desplomado en el suelo.

Los servicios médicos del torneo acudieron de inmediato al court para observar el estado del tobillo de Medvedev, que parecía inflamado.

Afortunadamente, el oriundo de Moscú regresó a la pista central de Indian Wells y timbró una gran remontada. Venció al germano por parciales de 6-7(5), 7-6(5) y 7-5, en 3 horas y 17 minutos de juego.

Antes de su caída, el ruso desató su furia sobre la superficie en que se juega el Masters en suelo californiano. “Esta pista es una desgracia para el tenis (…). ¿Y lo llaman pista dura? ¡Qué vergüenza llamar a esta horrible pista una pista dura!”, dijo.

Luego, en uno de los descansos, siguió descargando su molestia. “Esto no es una pista rápida. Sé lo que es una pista rápida. Soy un especialista”, apuntó.

Ya consumado el triunfo, Medvedev recapacitó en la rueda de prensa posterior ante su ‘show’ de críticas por la superficie. “No podemos cambiarlas porque a mí no me guste. Aquí, hablando tranquilo, lo entiendo y no me gusta mi comportamiento en la pista. Creo que en realidad me distrae y sería mejor simplemente callarme y jugar. Eso es lo que debo hacer. Pero al mismo tiempo, así es como soy”, señaló.

En los cuartos de final, el ruso se verá las caras con el español Alejandro Davidovich, verdugo del chileno Cristian Garin en la ronda de los 16 mejores.

