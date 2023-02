Por estos días se encuentra disputándose el Argentina Open en la superficie de arcilla en donde muy buenos tenistas dijeron presente para sumar algunos puntos en la lenta superficie que simboliza la gira por Sudamérica.

Uno de los mejores tenistas que está en competencia en suelo trasandino es Carlos Alcaraz, quien está volviendo a la actividad, luego de una fuerte lesión que lo privó del final de la campaña pasada y del comienzo del año 2023.

Sin embargo, otros de los excelsos tenistas europeos que se protagonizó partidos en Argentina fue Dominic Thiem, quien cayó sorpresivamente ante Juan Pablo Varillas y el peruano eliminó a uno de los mejores oponentes a vencer en el certamen trasandino.

El ‘incaico’ sacó a relucir todo su arsenal para quedarse con el partido por un doble 6-4 en 1 hora con 47 minutos, para liquidar las opciones del austriaco que se prepara participar en el ATP de Santiago.

Tras la importante victoria para el tenista peruano, habló con los medios del abierto argentino y reveló: “Mantenerme agresivo todo el tiempo, lo más metido en la cancha posible. Dominic te tira mucho para atrás, porque su derecha y revés muy pesados, también su saque, así que traté de que no tuviese tiempo. Por ahí planteamos el partido”.

Así también, reconoció que se encuentra en una etapa muy buena en su carrera y que ha sumado bastante experiencia. Con relación a esto, Varillas declaró: “Creo que vengo en un gran momento, con más experiencia, mejor físico, con más variantes, así que es un momento importante para mí, aspiro a más”.

“No me conformo con esto, pero estoy muy feliz con lo que estoy viviendo. Estos cuartos de final me agarran en un momento importante en mi carrera, saldré a la cancha a darlo todo. Son sueños cumplidos. Tengo la suerte de jugar al tenis, dedicarme y vivir de esto. No muchos pueden decir eso“, sentenció.

Ahora, el N°101 del mundo se encuentra esperando rival en los cuartos de final del ATP de Argentina, donde podría encontrarse en las siguiente rondas con el mejor sembrado del certamen, Carlos Alcaraz.