Un tribunal australiano desestimó este viernes la acusación de agresión común contra Nick Kyrgios, a pesar de que el tenista se declaró culpable en la misma vista de haber empujado a su exnovia Chiara Passari en un incidente ocurrido en enero de 2021.

La jueza Beth Campbell, del Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana, también ordenó que no se registre el caso en los antecedentes de Kyrgios, quien acudió a la vista en muletas debido a una lesión que le impidió participar el mes pasado en el Abierto de Australia, informó la cadena ABC.

La magistrada justificó su decisión al considerar que la gravedad del asunto era de “bajo nivel” y que el tenista no corría el riesgo de cometer la misma ofensa de nuevo.

“Respeto el fallo de hoy y agradezco al tribunal que desestime los cargos. No estaba en un buen lugar cuando esto ocurrió y reaccioné a una situación difícil de una manera de la que me arrepiento profundamente. Se que no estuve bien y sinceramente pido disculpas por el dolor causado”, dijo Kyrgios en un comunicado.

Durante la vista celebrada en Camberra, el tenista de 27 años admitió que empujó a su entonces novia, en un incidente ocurrido durante una fuerte discusión en la cochera del edificio donde vivía Passari.

Los documentos judiciales, citados por la ABC, indican que Passari trató de impedir que Kyrgios abriera la puerta de un taxi, hasta que el deportista empujó a su expareja y propició que esta se cayera sobre su lado derecho, hiriéndose el hombro y la rodilla.

Antes de la decisión del cierre del caso, la magistrada rechazó el argumento de Kyrgios para tratar de desestimar la acusación al sostener que padecía problemas de salud mental, a lo que el tribunal determinó hoy que el deportista no padece de un problema de depresión significativa, agregó la ABC.

El tenista australiano -que admitió en el pasado tener problemas psicológicos- remarcó en su comunicado de hoy que los problemas de salud mental son “duros” y hacen parecer que la vida es “abrumadora”, por lo que ya ha buscado ayuda para sentirse mejor.

