Lo hizo de nuevo y esta vez en el US Open, cuarto y último Grand Slam del año. El tenista australiano Nick Kyrgios (25º del ranking ATP) dejó una nueva muestra de su controvertida personalidad.

En su duelo de segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi (50º), el oceánico cedió su servicio con un grueso error y segundos después, ofuscado por haber perdido el game, caminó hacia la red sin quitar la vista a su rival y lanzó un escupitajo en dirección de su oponente.

El umpire no dudó en ponerle una advertencia. La reacción ante ese castigo no se hizo esperar y Kyrgios se acomodó en el banco para desahogarse con su banquillo, algo que sí es habitual en él.

Kyrgios en conferencia: "Soy tan profesional en este momento que no me siento yo. Nunca pensé que la final de Wimbledon me haría querer ser así. Creí que sería todo lo contrario.” Kyrgios en el partido:pic.twitter.com/8gDsvuhVhF — Set Tenis (@settenisok) September 1, 2022

Pero eso no fue todo. Previamente, durante la disputa del segundo set, el de Canberra se quejó ante el juez de silla por un fuerte olor a marihuana que venía desde la platea del ‘Louis Armstrong’.

“Si fueran olores de comida, no me quejaría”, le indicó Kyrgios al árbitro Jaume Campistol, quien de inmediato hizo un llamado a los espectadores: “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”.

Kyrgios complained about marijuana smell, cameramen also smelled it, then commentator said he spotted someone smoking weed in the loading dock pic.twitter.com/4w0TwemrzP — ALM (@TheRealALM) September 1, 2022

Tras el match, que ganó Kyrgios por 7-6 (3), 6-4, 4-6 y 6-4, el australiano indicó que “la gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos”.

En la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 25º del mundo se verá las caras con el local Jeffrey John Wolf (87°), el verdugo del chileno Alejandro Tabilo (71º). El estadounidense superó el miércoles a la primera raqueta nacional por 4-6, 7-5, 6-4 y 6-3.