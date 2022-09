Luego de quedar eliminado en cuartos de final ante Karén Jachánov, el australiano Nick Kyrgios tuvo su minuto de furia en el US Open; protagonizó pataleta, rompió dos raquetas y menospreció los torneos 'pequeños'.

Este martes, el australiano Nick Kyrgios (25° ATP), que parece haberle tomado la mano a los Grand Slam, le dijo adiós al US Open luego de caer en cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov (31°) y tras ello, protagonizó uno de los momentos más deschavetados del certamen estadounidense.

Y es que el ‘chico malo’ del tenis mundial, justo después de estrechar la mano con su rival y el juez del compromiso, se dirigió a su banca e hizo añicos su raqueta, para luego, sacar otra de su bolso y hacer lo mismo ante la impávida mirada de los asistentes y mientras Khachanov se encontraba festejando su triunfo.

Nick Kyrgios: El buen perder pic.twitter.com/VwhoGO2vrN — Germán Abril (@gerebit0) September 7, 2022

Una frustración llevada a la locura que ha sido costumbre a lo largo de la carrera de Kyrgios, sin embargo, su desazón no sólo quedó en ese furioso momento, sino que, en conferencia de prensa, el oceánico cuestionó al circuito y menospreció los torneos más ‘pequeños’.

El australiano enfatizó en que, ahora que sabe lo que es tener éxito en los ‘grandes’, siente que “las demás competiciones son una pérdida de tiempo”.

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que no tienen valor. Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que, prácticamente, todos las demás competiciones del año son una pérdida de tiempo. Sólo deberías competir en los ‘grandes"”, complementó.

Cabe consignar que antes de caer en la ronda de los ocho mejores del Abierto de Estados Unidos, Kyrgios fue finalista en Wimbledon, cayendo ante la leyenda serbia Novak Djokovic.

Por otra parte, el oceánico reconoció que se siente “devastado” por la derrota y destacó los méritos de Khachanov: “Su servicio es quizás el mejor que he visto en este torneo”.

“Me siento que o lo gano todo o lo pierdo todo. Siento que he fracasado en este torneo… Eso es lo que siento”, sentenció.