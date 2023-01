Otra polémica que sacude a Novak Djokovic. El tenista (5° ATP) calificó este viernes como un ‘malentendido’ la repercusión que generó la foto entre su padre y aficionados de ideología prorrusa en Australia.

Los orígenes de la controversial fotografía entre Srdjan Djokovic -padre del deportista- y los aficionados, habrían sido después de un partido de ‘Nole’ en cuartos de final del Abierto de Australia, donde el jugador venció a su símil ruso Andrey Rublev por 6-1, 6-2 y 6-2.

Russians shouldn't play in international sporting events. #NovakDjokovic's father supports Russia's genocidal invasion of #Ukraine. At #AustralianOpen2023 Srdjan Djokovic posed with supporters wearing Z shirts & Russian flags with Putin's face. https://t.co/rjLfmp22Wa pic.twitter.com/cGC2516a20

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 26, 2023