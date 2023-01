El serbio Novak Djokovic (5º del ATP) superó al estadounidense Tommy Paul (35º) por un claro 7-5, 6-1 y 6-2 en dos horas y 20 minutos y jugará, por décima vez en su carrera, la final del Abierto de Australia, torneo que ha ganado en nueve ocasiones.

El serbio demostró una vez más que su idilio con la Rod Laver Arena, escenario que le vio levantar nueve coronas, es indescriptible. Con este nuevo éxito se convirtió en el jugador con la racha más extensa de victorias en el certamen oceánico (27), al superar al estadounidense Andre Agassi.

También extendió su ventaja respecto al suizo Roger Federer, que cuenta con 31 presencias en finales de Grand Slam, al conseguir la número 33, con lo que iguala a la estadounidense Serena Williams en la clasificación general de hombres y mujeres liderada por la también estadounidense Chris Evert.

El de Belgrado acabó el duelo con la nota positiva de 12 saques directos y 31 golpes ganadores, y con la negativa de 39 errores no forzados, de los cuales 24 llegaron en el primer set.

No arrancó el choque al nivel que lo hizo en sus dos últimos encuentros ante Andrey Rublev (6º) y el local Alex De Miñaur (24º), y su movilidad, que no fue tanta como de costumbre, le impidió golpear de revés y abrir la pista como le hubiera gustado.

Su limitada propuesta le fue suficiente para imponer un 5-1 en el marcador, el cual sirvió para despertar a un Paul encogido por una situación y ambiente desconocido para él. La reacción del americano fue inapelable y recuperó un doble-break contra todo pronóstico, ante un Djokovic desquiciado con el juez de silla por su gestión del tiempo entre punto y punto.

El punto del partido se produjo durante el 5-3, juego que acabaría con rotura del estadounidense, tras un extenuante peloteo que se apuntó el propio Paul y que desató una tremenda ovación de la Rod Laver, que rozó el lleno.

Djokovic demostró en este momento, después de desperdiciar un favorable 5-1, la razón por la que es considerado uno de los mejores de la historia y atacó desde el resto para apuntarse una rotura ‘in extremis’ que significó el 7-5.

Paul se giró la gorra hacia detrás y trató de olvidar su inacabada remontada, pero el serbio castigó con una inteligente propuesta en la que varió ángulos y alturas para el goce un público mayoritariamente australiano que disfrutaba de un viernes festivo en el país oceánico.

El americano tuvo la oportunidad de recuperar el ‘break’ de desventaja con el 2-0, pero el serbio mantuvo la frialdad para salvar hasta tres puntos de rotura y echar tierra de por medio con un contundente 3-0.

Bajó la intensidad el último estadounidense vivo en el cuadro y el serbio finiquitó el set por 6-1.

Paul, presa de la superioridad mental y tenística del de Belgrado, fue incapaz de encontrar respuestas y se dejó llevar en una tercera manga que tuvo el mismo color que la segunda pero distinto resultado (6-2).

El griego Stefanos Tsitsipas (4º) cumplió frente al ruso Karen Khachanov (20º), al que se impuso por 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) y 6-3 para clasificarse a una final del Abierto de Australia en la que desafiará a Novak Djokovic.

El jugador de Atenas tuvo que hacer frente a una situación delicada, que se dio tras no cerrar las dos pelotas de partido que dispuso en el juego de desempate de una tercera manga que caería del lado del moscovita.

Respecto a su choque de semifinales de este viernes, el heleno no fue capaz de blindar su servicio (46% de acierto con primeros) y aprovechar los problemas que atravesó su rival Khachanov con el mismo golpe. El ruso tan sólo ganó el 57% de los puntos con primeros y tuvo un acierto del 62% con este saque.

Se rompieron el saque hasta en cuatro ocasiones y extendieron el set inicial hasta un juego de desempate, que caería del lado del griego por un rotundo 7-2.

Mejoró con el saque el único representante heleno en el cuadro, que pasó de un 46% a un 72% de acierto con primeros, y no concedió ninguna bola de rotura ante un Khachanov que encajó el break con el 4-4, el cual significaría el posterior 6-4.

Tsitsipas siguió con su acierto al saque y su concentración al resto, para encaminar un tercer set que parecía ser el definitivo cuando adquirió un claro color griego con el 5-3.

Fue en este momento cuando Khachanov dio un paso al frente para romper con el 5-4 y animar a un público amodorrado por el intenso calor que presentó Melbourne Park.

Volvió a tener su oportunidad el de Atenas de cerrar el partido en tres sets, cuando dispuso de dos pelotas para ello durante el juego de desempate del tercer parcial, pero los nervios se asomaron por primera vez en el partido y le hicieron fallar un aparentemente sencillo remate que dio alas a un Khachanov que se marchó envalentonado al vestuario.

Tras el regreso del moscovita, Tsitsipas corroboró la evolución psicológica experimentada en este inicio de temporada y no bajó su calidad tenística ante un Khachanov más distraído.

Cerró el partido con un definitivo 6-3 para conseguir el que fue su primer billete para una final del Abierto de Australia. De imponerse ante ‘Nole’, el griego será el 1º del ATP por primera vez en su carrera.

A sizzling semifinal ends in Greek glory 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.

It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 👏#AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023