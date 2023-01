Este jueves se disputarán los octavos de final del Challenger 100 Dove Men+Care de Concepción, que se desarrolla en el Estadio Español de Chiguayante y que tiene a un chileno aun en competencia.

El único nacional en carrera es Alejandro Tabilo, 102º del ranking ATP, quien derrotó en un debut no exento de complicaciones al argentino Mariano Navone (239º).

‘Jano’ saltará a la arcilla penquista en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 12:30 horas, para medirse al italiano Luciano Darderi (146º).

Las acciones las abrirán a las 11:00 horas el argentino Federico Coria, 76º del mundo y primer sembrado del Challenger 100 Dove Men+Care de Concepción, quien se enfrentará al brasileño Pedro Boscardin Dias (349º).

A la misma hora, se enfrentarán en la cancha 1 el peruano Juan Pablo Varillas (103º) y el trasandino Facundo Díaz Acosta (203º); y en la cancha 2, medirán fuerzas el kazajo Timofey Skatov (144º) y el colombiano Nicolás Mejía (260º).

Trascartón, se enfrentarán los argentinos Camilo Ugo Carabelli (127º) y Juan Bautista Torres (280º); y el también trasandino Nicolás Kicker (201º) ante el boliviano Hugo Dellien (131º).

La acción de jueves en el torneo penquista la cerrarán Juan Manuel Cerúndolo (126º) ante su compatriota Hernán Casanova (263º); y el español Oriol Roca Batalla (273º) ante otro argentino, el 136º del mundo Federico Delbonis.

