El serbio Novak Djokovic, que se impuso en cuartos de final al ruso Andrey Rublev, aseguró en rueda de prensa que nunca perdió una semifinal en el Abierto de Australia y que confía en que siga en esta línea.

“He estado en una situación como esta muchas veces. Nunca he perdido unas semifinales en Australia y espero que siga así”, explicó un ‘Nole’ que cosechó su victoria n°26 de forma consecutiva en el Melbourne Park.

Al respecto de su paso a la ronda de los cuatro mejores, el multicampeón analizó a su próximo rival, el estadounidense Tommy Paul, y recalcó: “Probablemente ha jugado el mejor tenis de su vida aquí. Es muy explosivo y dinámico. Es rápido y tiene un revés muy sólido. Le gusta meterse dentro de la pista y dictar el punto con su derecha. Tiene un gran movimiento con su servicio, con el que puede sacar a cualquier lugar. Es muy completo”.

En ese sentido, el serbio se refirió a su actual nivel y aseguró que “no puedo decir que este año me esté sintiendo mejor que nunca aquí porque he tenido grandes años en Australia. Pero en los dos últimos partidos, jugando contra dos chicos que son grandes jugadores, ganarles con ese dominio es definitivamente lo que quiero en este momento”.

En alusión a los aficionados que le incomodaron durante su último juego al momento del saque, lo que le obligó a tomarse unos segundos de más para concentrarse, señaló: “Sigue ocurriendo. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Son sólo unos pocos individuos y no puedo juzgar a todo el público por unos pocos. Si alguien cruza la línea y empieza a hacer comentarios que no entran dentro de lo que significa apoyar a un jugador, entonces es algo ante lo que yo reacciono”.