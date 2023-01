Un debut complicado y exitoso registró este martes el tenista chileno Alejandro Tabilo en el Challenger de Concepción.

Tabilo, segundo sembrado de la competencia, perdió de manera increíble el primer set por 6-1 y despertó a tiempo para dar vuelta el marcador (7-6 y 6-1).

Tras el partido el ‘Jano’ conversó con los medios y no escondió que el factor público fue clave en su remontada: “Fue un partido muy raro, no empecé muy bien y él estaba con buenos golpes. En el segundo intenté de mantener hasta que vi una chance y supe aprovechar. El tercero fue más el físico y gracias al público que me alentaron harto, me ayudaron, y ayudaron con la motivación”.

“Sí, había mucha gente apoyando los momentos claves y se sintió la presión. Feliz con cómo lo saqué. No sé si jugué muy bien, pero mentalmente seguí fuerte y saqué el partido”, destacó.

En relación a lo mismo, Tabilo agregó sentirse “feliz de poder sacar esto, me relajo un poco ahora y puedo jugar más suelto”.

“Ahora a recuperar bien, menos mal tengo un día para descansar, así que nada, usar todas las horas posibles para recuperar bien”, complementó.

Finalmente, Alejandro Tabilo resaltó sentirse muy motivado en este evento: “No tenemos tantos torneos en casa así que tratar de hacer lo mejor siempre, no para nosotros, pero sí para todos los chilenos que vienen a apoyar”, cerró.