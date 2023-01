Está todo listo y dispuesto en la Región del Bío Bío para albergar una nueva edición del Challenger Dove Men+Care de Concepción y así se hizo sentir. La presentación del evento se llevó a cabo este miércoles 18 de enero, con la presencia de la gobernadora regional del Bío Bío (s), Sandra Ibáñez y de Horacio de La Peña, histórico ex tenista e impulsor de dicho torneo en Chile.

Precisamente, fue el propio de la Peña quien conversó con BioBioChile acerca de la importancia y los pormenores de la segunda edición del Challenger en suelo penquista.

“A mí me encanta Concepción. Es una ciudad muy linda y tiene una cultura tenística muy importante, con 14 clubes que hacen cosas importantes. Hay mucha gente a la que realmente le gusta el tenis”, dijo.

A su vez, el ‘Pulga’ apuntó a la presencia de los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (102° ATP), Nicolás Jarry (154°), Tomás Barrios (229°) y Gonzalo Lama (283°) como una oportunidad para acercar el tenis al público local.

“Para el Challenger es importante que vengan los mejores exponentes del país. En ese sentido, la gente es muy nacionalista y apoya a sus deportistas. La presencia de ellos asegura que vengan las personas y más aún, la oportunidad de acercar a la familia y a los niños para que se nutran de este hermoso deporte”, recalcó.

A su vez, de la Peña se refirió a la participación de los jugadores internacionales que animarán el torneo.

“Facundo Coria, Tomás Echeverry, Francisco Cerúndolo y Juan Pablo Varillas son jugadores llegan al Challenger en su mejor nivel. Que los jugadores internacionales y también nacionales vengan a la zona, demuestra que ellos siguen enamorados de Concepción.

En cuanto a infraestructura, el Estadio Español de Chiguayante será el lugar que se vestirá de gala para albergar al Challenger ATP 100 Dove Men+Care Concepción”.

De acuerdo con de la Peña, el reducto chiguayantino “tiene las estructuras necesarias para un evento de este nivel. Necesitábamos el salto cualitativo en camerinos, oficinas y ahí está todo inmerso en su mundo, creo que eso va a hacer que los jugadores se sientan más acogidos”.

La garra de Massú también se suma al Challenger

A propósito de los eventos que traerá consigo el Challenger de Concepción, Horacio de La Peña también se refirió a la realización de clínicas de tenis, donde lo acompañará su gran amigo y actual entrenador del equipo de Copa Davis, Nicolás Massú.

“Cada vez que hago un evento, me gusta traer a chicos de escuelas municipales y de regiones que no han tenido la posibilidad de ver tenis para que puedan sentir de cerca al deportes. Voy a hacer esa instancia los días lunes, martes, miércoles y jueves en el Estadio Español. En la última clínica, me va a acompañar el Nico (Massú)”, señaló.

Por último, de la Peña aprovechó de dar un último mensaje para el público. “Queremos que vengan, la oportunidad de tener a tenistas profesionales son muy pocas, son cosas únicas. Si las familias pueden hacer ese pequeñito esfuerzo, puede ser algo de lo que los niños y niñas no se van a olvidar nunca”, finalizó.

La venta de las entradas para el Dove Men+Care Challenger de Concepcion está disponible a través de Ticketplus. Puedes acceder a los boletos en el siguiente enlace.