La preocupación se ha instalado en el último tiempo en el tenis chileno por la importante, y a la vez inquietante, cantidad de irregularidades en lo que dice relación al dopaje y al arreglo de partidos, con duros castigos de por medio.

Los casos más mediáticos han corrido por cuenta de Nicolás Jarry y Bárbara Gatica. El nieto de Jaime Fillol dio doping positivo cuando estaba en el Top 100 del listado mundial y en franco ascenso.

La santiaguina de 26 años, en tanto, fue acusada de amaño de partidos en momentos que era la primera raqueta nacional en el circuito profesional.

Estás prácticas lamentablemente se han masificado en el último tiempo y la lista suma y sigue entre los nacionales. Una situación que enciende las alarmas y que no debería normalizarse.

Acá detallamos los casos y la reacción del presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías Aboid, en diálogo con BioBioChile.

Jarry demostró su inocencia en el doping, pero fue suspendido 11 meses

El pasado 14 de enero el tenis chileno sufrió un remezón. El ‘Príncipe’ fue suspendido provisionalmente por uso de “sustancias prohibidas’.

Al ‘Nico’ se le encontró Ligandrol y Stanozolol en su orina, luego de un control en las finales de la Copa Davis en 2019. Pese a alegar su inocencia, recibió en abril una sanción de 11 meses din jugar.

Tras conocer el castigo, la ‘Torre’ de Santiago indicó que “han sido meses de profundo dolor, y aunque honestamente se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando aprender lo que más puedo de esta situación, y sé que a fin de cuentas será una lección de esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir mucho más fuerte”.

Finalmente, Jarry demostró ante la ITF que las vitaminas que ingirió estaban contaminadas y que dicha contaminación se produjo en los laboratorios que las producían, sin intención alguna de engañar o sacar ventaja deportiva.

Regresó a las canchas en noviembre de 2020, sin ranking ATP, y en poco más de dos años ya está en la plaza 155º y clasificando después de cuatro años al cuadro principal del Abierto de Australia. Ejemplo de lucha y tenacidad.

Bárbara Gatica expulsada del tenis hasta el año 2025: “Perdón a todos”

El año 2022 será difícil de olvidar para Bárbara Gatica, 249 del mundo y quien aún posee la condición de número uno del tenis femenino nacional.

El 22 de junio se conoció la suspensión provisional para la raqueta chilena por dopaje. Por Boldenona durante un control en el WTA de Bogotá, Colombia, en abril pasado.

“Nunca he hecho uso intencionado de ninguna sustancia prohibida y me tomo muy en serio mis responsabilidades como deportista profesional”, indicó Gatica.

Sin embargo, el golpe más duro para la capitalina y el tenis criollo llegaría a poco de finalizar el 2022. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) anunció la expulsión de la chilena del deporte durante tres años, tras admitir haber infringido las normas del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

Los cargos se refieren a un partido en 2016, que Gatica, de 26 años y que llegó a ser la número 158 del ranking WTA, admitió haber perdido deliberadamente a cambio de un pago.

La sanción significa que tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento de tenis sancionado por los órganos rectores de este deporte por un período de tres años, a partir del 9 de diciembre de 2022 y hasta el 8 de diciembre de 2025.

“A veces cometemos errores donde no sabemos las consecuencias hasta unos años después… Hoy sale a la luz uno de los peores errores que cometí en mi vida, en una época en que era muy joven y sin experiencia, del cual estoy sumamente arrepentida…Perdón a todos”, indicó la ganadora de dos títulos ITF.

Sebastián Rivera: el castigo más grande en el ‘deporte blanco’ por arreglo de partidos

El extenista y entrenador nacional Sebastián Rivera recibió en septiembre de 2022 el castigo más grande que haya existido por violar las normas anticorrupción. Fue sancionado de por vida.

Rivera, de 36 años y cuyo mejor ranking fue 709º en 2009, no ganó ningún título profesional en singles, aunque sí celebró en dobles junto a Ricardo Urzua-Rivera en 2013 en Egipto.

El chileno, cuyo último partido profesional que jugó fue en 2017 en el Futuro de Laguna Niguel, Estados Unidos, ostenta un triste récord: la mayor cantidad de partidos amañados en la historia del tenis.

“Ha sido suspendido de por vida del deporte después de ser declarado culpable de 64 delitos de amaño de partidos, el número más alto jamás detectado para un jugador por la ITIA o su predecesor, la Unidad de Integridad del Tenis”, detalló la La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA).

Y la lista suma y sigue.

Juan Carlos Sáez: el primer escándalo de renombre de los últimos años

El punto de arranque del ya masivo registro de malos manejos en el ‘deporte blanco’ nacional lo protagonizó Juan Carlos Sáez, suspendido por ocho años en agosto de 2019 y multado con 12.500 dólares.

El duro castigo para el santiaguino, en ese entonces 1.082º de la ATP, fue por no cooperar con una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) sobre posibles violaciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), y de no denunciar un enfoque corrupto.

Es más. El jugador que llegó a ser 230° del mundo en septiembre del 2015 no cumplió también con la petición de proporcionar su teléfono móvil para las indagaciones y admitió haber recibido una propuesta para un caso de apuestas en un torneo futuro en Chile, del que no informó a la entidad correspondiente.

El apodado ‘Pinky’, hoy de 31 años, presentó un recurso para ver disminuida su sanción recibida el 19 de agosto de 2019, la que fue negada en marzo de 2021 por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Otro castigado de por vida por arreglo de encuentros: Mauricio Álvarez-Guzmán

Durante el año 2019 salió a la luz importantes detalles sobre arreglos de partidos en Europa que escandalizaron al mundo del tenis. Aquello salpicó a un chileno: Mauricio Álvarez-Guzmán, en ese momento sin ranking ATP.

En agosto del año 2016, en el Challenger de Meerbusch, en Alemania, le ofreció 1.000 euros a su rival (unos 886.000 pesos) por perder un set.

Incluso, la raqueta nacional también fue declarado culpable de idear el sorteo de individuales del torneo ITF F27 Futures 2016, mediante la compra de un comodín para participar en la competición de individuales.

Frente a estos hechos consumados, la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) lo sancionó de por vida.

El jugador acudió al TAS para anular la decisión. Sin embargo, el tribunal deportivo desestimó la apelación.

Michel Vernier: fuerte castigo por recibir dinero para amañar partidos

La raqueta nacional admitió en julio de 2022, en momentos que era 730º del mundo, haber recibido dinero por amañar los puntajes en partidos durante 2018, además de no informar sobre enfoques corruptos.

“El tenista chileno Michel Vernier Quinteros ha sido suspendido del deporte durante siete años y cinco meses, luego de admitir delitos de amaño de partidos. El caso se trató en el marco de la ‘Propuesta de disposición’ del Programa anticorrupción de tenis (TACP) de 2022”, apuntó la ITIA.

Bastián Malla y Felipe Hernández: los últimos en dar ‘malas noticias’ para el tenis chileno

Estos dos tenistas dieron doping positivo durante el 2022. El primero recibió una mínima sanción por uso de cannabis, en un control en marzo pasado antes del Challenger de Santiago.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis reveló en mayo que la sanción final para Malla fue de solamente un mes y que el chileno aceptó tomar un tratamiento.

En su oportunidad, el antofagastino (849º del mundo) alegó que no consumió marihuana pensando en mejorar su rendimiento.

Sin embargo, Malla fue noticia esta semana al recibir dos meses de suspensión adicionales tras no completar un programa de rehabilitación obligatorio. El castigo finaliza el próximo 18 de febrero.

En tanto, el joven Felipe Hernández fue suspendido durante tres años al dar dopaje positivo -por nandrolona y sus metabolitos- en un control realizado en el torneo M15 Quito, en junio del 2022.

La ITIA confirmó que el jugador de 22 años asumió los cargos imputados bajo el Programa Antidopaje de Tenis (TADP). Hernández estaba en el puesto 1.179 del ranking ATP en el momento de la prueba.

Al jugador se le envió un preaviso y fue suspendido provisionalmente el 23 de agosto de 2022. En diciembre pasado el jugador admitió tanto la presencia como el consumo de nandrolona.

La sanción vencerá el 21 de julio de 2025.

La palabra del mandamás del tenis chileno: “Hoy no se escapa nadie. Hay que enseñarle a los más jóvenes”

Sergio Elías Aboid, presidente de la Federación de Tenis de Chile, trató el caso con BioBioChile y llamó a los más jovenes a no arriesgarse a estas prácticas irregulares, ya que “hoy no se escapa nadie”.

“Me parece muy mal, pero lamentablemente nosotros como federación tenemos poca tuición porque todos son jugadores mayorcitos, que salieron de aquí de los controles de esta federación”, indicó de entrada.

“Ahora nosotros estamos implementando un sistema de charlas para hacer ver a los jugadores jóvenes, porque sobre ellos sí tenemos tuición, lo que implican estas sanciones y estos riesgos de prestarse a arreglar partidos”, añadió.

En cuanto al dopaje, el extimonel de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) dijo que “este tema es más amplio porque a veces hay productos o algunos tipos que no son necesariamente anabolismos, pero están prohibidos por las normas de la organización que se encarga de estos controles”.

“En general esto es muy perjudicial para jugadores que están entre 21 o 22 años y que ya emprenden su vuelo al profesionalismo”, agregó.

El dinero fácil

El arreglo de partidos en el tenis se da principalmente en torneos de menor valía en el circuito y con jugadores que aún no dan el salto a las grandes ligas -ubicados sobre el puesto 500 del orbe-, que les cuesta mucho encontrar recursos.

“Ese es el gran problema. Cuando los jugadores no tienen muchos recursos se convierten en las personas más asequibles para esta mafia que anda alrededor del mundo. En países generalmente asiáticos es donde más se realizan estas apuestas”, sostuvo Elías.

“Anda gente en todas partes del mundo buscando a esos jóvenes, que a veces un partido para ellos le significa la semana tardía de estadía. Si pierden pronto se quedan sin recursos, tienen que dormir en cualquier parte y no se alimentan bien”, mencionó el máximo dirigente del ‘deporte blanco’ en el país.

“Por ahí vienen unos de estos señores…bandoleros, porque no tienen otro nombre, y con 500 o 1.000 dólares le compran un partido y le liquidan la carrera para toda su vida. Cuando un jugador ya tiene 23 o 24 años, con suspensiones mínimas de tres años, imagínese lo que significa volver a jugar a los 27 en competencias, prácticamente ya tienen perdida su carrera”, aseveró.

Además, el presidente de la Federación explicó que “en esto no se escapa nadie. Es fácil sorprender, ya que está muy bien controlado por una organización contratada por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y que tiene un convenio con las casas de apuestas”.

Consejos

“El consejo que les puedo dar es que hoy realmente es muy difícil que pasen inadvertidos con estas acciones que no son en regla, porque la Federación Internacional tiene contratado un servicio permanente con personas con todo el mundo que andan visualizando este tipo de cosas”, apuntó.

“Si no pueden viajar con recursos propios que no busquen ese tipo de ingresos, porque eso tarde o temprano les llega, los sorprenden y pierden la carrera. No es un castigo por meses, es uno realmente largo que los saca de la carrera”, finalizó.