“Es el ser más deplorable”. Con estas duras palabras calificó el preparador físico Manuel Astorga al extenista Marcelo Ríos, con quien tuvo un vínculo lleno de polémicas cuando trabajaron juntos.

Una relación que se quebró totalmente cuando el ‘Chino’ atropelló a Astorga en un confuso incidente en La Serena. “El peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, asegura a La Tercera.

Poco le interesa a Astorga que ambos hayan tenido éxito deportivo cuando trabajaron juntos, incluso llegando al número 1 del Mundo. “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira”, explica.

“No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, asegura.

“Me acuerdo que el año 96 y el 98 el Círculo de Periodistas Deportivos me nombró como el mejor preparador físico del tour, del mundo en esta disciplina, pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos”, puntualiza.

Astorga no se guarda nada. Incluso acusa a Ríos y su círculo de haber intentado estafar a Larry Stefanki, exentrenador. “La gente dice que él lo despidió. Y no. Stefanki le renunció, porque Jorge Ríos no le quiso pagar un bono de US$ 500 mil dólares”.

“El contrato era que si tocaba el número 1, aunque sea una semana le pagaban un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Se lo tuvo que pagar en menos de un mes”, cierra.

Los dardos de Manuel Astorga llegan a solo días de que Juncheng Shang, una de las mayores promesas del circuito ATP en la actualidad, confirmara que cesó su vínculo con Ríos como su entrenador al considerarlo “irrespetuoso”.

“Para mi y mi familia lo más importante es ser una buena persona, respetar a los otros. Es lo más importante que quiero mostrar dentro y fuera de la cancha, y con Marcelo creo que no se estaba expresando aquello cien por ciento. Es una lástima que no haya funcionado”, argumentó Shang.

El último palo de Ríos a Astorga: “Trabajé diez años con un payaso”

En cuanto a Marcelo Ríos, hay que recordar que también se ha dedicado a denostar -a veces gratuitamente- la labor de Manuel Astorga.

Así ocurrió en 2020 cuando, en medio de una entrevista de Arturo Vidal, decidió elogiar al preparador físico del ‘Rey’ y enviar ‘palos’ a Astorga.

“Al ver esta entrevista, y que tengas la posibilidad de tener a tu lado un PF que sin conocerlo y viendo como te tiene físicamente, se cacha que el tipo tiene muy claro su trabajo”, dijo el ‘Chino’.

Pero lo peor ese día vendría después: “Me alegra mucho ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor, es más, estuve 10 años con un payaso. Que ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada, te deseo lo mejor”.