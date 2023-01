Gran revuelo causo Marcelo Ríos cuando fue nombrado como entrenador de la joven promesa del tenis asiáticos, Juncheng Shang (N°194), pero más aún fue el golpe mediático cuando ambos se separaron y el chileno culpó al padre del Shang de su destitución como maestro.

Ya han pasado 2 meses desde su despido y ahora, la joven raqueta oriental habló con los medios tras ingresar al Main Draw del Abierto de Australia, en donde contestó las respuesta de la prensa y donde explicó en sus palabras, el por qué se apartó del alero de Marcelo ‘Chino’ Ríos.

En diálogo con Clay Magazine, Shang partió comentando que su exmaestro “fue irrespetuoso. Para mí y mi familia, lo más importante es ser una buena persona, respetar a los otros. Es lo más importante que quiero mostrar dentro y fuera de la cancha, y con Marcelo creo que no se estaba expresando aquello cien por ciento. Es una lástima que no haya funcionado”.

No obstante, el estar acompañado del extenista chileno, le sirvió para tomar confianza en sus manos, pasos y golpes con la raqueta, ya que instaló su nombre en el cuadro principal del Australian Open, siendo el competidor más pequeño en participar en el Grand Slam oceánico.

Por otra parte, Juncheng Shang, es un ícono entre los jugadores de su edad, debido a que es el mejor en el rango de los 17 años y actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, para consolidar su juego en las canchas rápidas de Norteamérica.

Remember the name: 🇨🇳 Shang Juncheng

The 17-year-old qualifies for the main draw in his Grand Slam debut!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/028yxZ1yYq

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023