Este domingo por la madrugada, el español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud le dijeron adiós a fieles a las costumbres del país; jugando con un balón de fútbol en pleno aeropuerto de Belo Horizonte, desde donde partieron hacia Quito, actual escala de su gira de exhibición.

El propio manacorí publicó en sus redes sociales un vídeo, grabado en un salón de las instalaciones, en el que aparece junto a Ruud y otras personas, realizando ‘jueguitos’ con la pelota intentando que no caiga al piso. Un momento que sorprendió, no sólo a los seguidores del español, sino que también a los presentes en el aeropuerto, quienes pese a la hora (dos de la madrugada), tuvieron el privilegio de ver una escena inolvidable.

2am at the airport, here is what Rafael Nadal and Casper Ruud are doing…

