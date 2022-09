Una importante noticia azota al tenis en la jornada de día jueves. Uno de los tenistas más brillante de las historia pone fin a su carrera, luego de 24 años de títulos y fama.

Con más de 100 trofeos bajo el brazo, el suizo, Roger Federer, deja la actividad del deporte, luego de estar varios meses ausente por lesión y de estar fuera del ranking ATP, donde acostumbraba a liderar el TOP Ten.

El excelso tenista que aprendió a estar en lo más alto de la disciplina por años y que marcó una época junto a Rafael Nadal, reveló la triste noticia para los amantes del deporte en su cuenta de Twitter, donde colgó una carta despidiéndose.

En lo redactado, el veterano deportista comenzó señalando: “De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos de todos los fanáticos que dan vida a este deporte”.

“Hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, indicó.

Por último, destacó la trayectoria que registró a lo largo de sus años como competidor. “Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, finalizó.

En las frases que marcan su despedida, el experimentado tenista señala que su último evento será disputar la Laver Cup, donde culminará y pondrá fin a su carrera a los 41 años.