Hace tan solo unos días comenzó el último Grand Slam de la temporada, el US Open en Nueva York, Estados Unidos. Con sus primeras dos rondas ya competidas, el certamen de cancha rápida, se prepara para ver a los mejores tenistas del circuito enfrentarse en superficie dura.

Uno de los mejores representantes de la disciplina y que compite por quedarse con el cetro, es Rafael Nadal, flamante N°3 del circuito ATP.

En la jornada de ayer, enfrentó al italiano Fabio Fognini (N°60), por la segunda fase del torneo. En un encuentro trabajado para el ibérico, logró quedarse con la victoria por parciales de 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, saltando a la siguiente ronda.

Sin embargo, el manacorí, sufrió un feo y peculiar golpe con su raqueta en su cara, tras responder un punto de Fognini, cuando se disputaba el último set del encuentro.

El experimentado tenista zurdo conversó de lo sucedido en la conferencia de prensa, donde señaló: “Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe”.

“Sabía que tendría algún problema (tras el golpe), pero al final gané ese juego. Lo más importante en este deporte es que cuando estás jugando mal, no tienes que estar demasiado lejos en el resultado, y cuando juegas bien, tienes que intentar acelerar”, indicó.

Ahora, ya clasificado a la tercera ronda, el español deberá enfrentar a otro experimentado tenista, el francés Richard Gasquet (N°91), en donde intentará dejar de lado el golpe sufrido en su última victoria y escalar hasta la cima del último gran torneo del año en el tenis.

El duelo entre ambos expertos deportistas, será el día sábado 3 de septiembre, a las 19:00 horas en la cancha Arthur Ashe Stadium, del US Open.