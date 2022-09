La estadounidense Serena Williams perdió este viernes por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el partido que marcó el punto final de su legendaria carrera.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este US Open.

La estadounidense conquistó 73 trofeos en su carrera, entre ellos 23 ‘grandes’, con siete Wimbledon, siete Abiertos de Australia, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

