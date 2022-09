Se rindió ante uno de sus mejores rivales. Fernando González, extenista chileno, dedicó breves y emotivas palabras a Roger Federer.

Recordemos que el suizo, leyenda de la disciplina, anunció este jueves su retiro de la actividad profesional por medio de una carta.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, expresó, entre otras cosas, el helvético.

Al respecto, el ‘Feña’, que protagonizó inolvidables batallas con ‘Su Majestad’ en su época profesional, destacó que “podría escribir muchas palabras, pero no serían suficiente para todo lo que hiciste en la cancha y fuera de ella”.

“#Graciasrogerfederer”, agregó ‘Mano de Piedra’, compartiendo una foto junto al suizo en su cuenta oficial.

Consignar que Roger Federer anunció que disputará la próxima Laver Cup para después colgar para siempre su raqueta.

El tenis y el deporte ya extrañan a la leyenda.