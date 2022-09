Revuelo en el mundo causó la semana pasada una polémica celebración de una tenista de 16 años con su padre y entrenador en el Abierto de Estados Unidos. Imagen que causó indignación en redes sociales.

La tenista checa Sara Bejlek, 194ª del ranking mundial WTA, fue protagonista por la manera en que es felicitada después de lograr meterse en el cuadro principal del US Open 2022.

Un video que se hizo viral mostró como Jaroslav Bejlek abraza a su hija muy cariñosamente por su gran victoria en la ronda de clasificación. Luego, comienza a darle palmadas en el trasero y finalmente la escena culmina con un beso que pareciera ser en la boca. El coach Jakub Kahoun también le da un abrazo y palmadas.

➡️Tenista de 16 anos leva beijo na boca e mão no bumbum, no US Open. Era o pai dela

Cena que está viralizando na internet aconteceu com a jovem tcheca Sara Bejlek, em torneio Grand Slam, nos Estados Unidos.

Leia na coluna de @marcondesbrito: https://t.co/3ypkkXZ0ss pic.twitter.com/r6i7eDxy87

— Metrópoles (@Metropoles) August 31, 2022