La tenista checa Sara Bejlek, 194ª del ranking mundial WTA, es tema en redes sociales y en la prensa deportiva, pero no por sus logros deportivos. Es protagonista por la manera en que su padre y entrenador la felicitan después de lograr meterse en el cuadro principal del US Open 2022.

Esta situación ocurrió el pasado viernes tras el triunfo de la oriunda de Hrušovany nad Jevišovkou sobre la británica Heather Watson, por 3-6, 6-4 y 7-5.

Un video que se ha hecho viral muestra como Jaroslav Bejlek abraza a su hija muy cariñosamente por su gran victoria en la ronda de clasificación. Luego, comienza a darle palmadas en el trasero y finalmente la escena culmina con un beso que pareciera ser en la boca. El coach Jakub Kahoun también le da un abrazo y palmadas.

Un acto que generó el repudio de los usuarios en redes sociales y que ha llamado la atención a medios prestigiosos como New York Post y el Daily Mail

Algo que a mí me indigna bastante, 16 años tiene la tenista y no me parece correcto. Como mínimo es re turbio este video.

