Indignación ha generado un video que muestra el accionar del padre y el entrenador de una jugadora de 16 años durante un festejo en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

La checa Sara Bejlek hacía en Flushing Meadows, Nueva York, su debut en un ‘Grande’ del tenis mundial y el pasado viernes timbró su ingreso al cuadro principal al dar cuenta de la británica Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5.

Sin embargo, la victoria de la oriunda de Hrušovany nad Jevišovkou pasó a un segundo luego del accionar de su padre y su entrenador en el festejo, situación que ha sido abiertamente cuestionada en redes.

Jaroslav Bejlek abraza a su hija muy cariñosamente por su gran victoria en la ronda de clasificación. Luego, comienza a darle palmadas en el trasero y finalmente la escena culmina con un beso que pareciera ser en la boca. El coach Jakub Kahoun también le da un abrazo y palmadas.

“La WTA necesita investigar esto, especialmente porque estas jóvenes viajan con hombres desde una edad muy temprana. También pueden decir que es el papá, pero ¿tu papá te toca el trasero así?”, escribió un usuario en Twitter.

“No hay absolutamente ninguna razón para tocar a una chica de 16 años en su trasero de esa manera. Es más que inapropiado“, mencionaron también en la red del pajarito.

Apuntar que Sara Bejlek (194ª del ranking WTA) hizo su debut en el cuadro principal del US Open este lunes perdiendo ante Ludmilla Samsonova (35ª) en la primera ronda, por parciales de 1-6 y 3-6.

