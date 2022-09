El tenista chileno Cristian Garin (82º de la ATP) reconoció que pasa por un duro momento anímico y analiza dejar de trabajar con su coach, tras caer en la segunda ronda del US Open 2022, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

La segunda raqueta nacional se inclinó el miércoles en cuatro sets ante el australiano Alex De Miñaur (20º), con parciales de 3-6, 0-6, 6-4 y 2-6. El oceánico se cobró revancha así de la derrota sufrida ante ‘Gago’ en el Abierto de Wimbledon de este año.

En este ‘Grande’ sobre pista dura, Garin no estuvo acompañado por su entrenador Pepe Vendrell. En diálogo con Clay Tenis, el chileno reveló que analiza la posibilidad de dejar de trabajar con el español.

La relación deportiva Vendrell-Garin se inició en abril pasado y el mejor resultado en este trabajo se cristalizó en Wimbledon, con el nacional llegando a los cuartos de final.

“No sé si seguiré trabajando con él. Depende de muchas cosas. Vamos a juntarnos a conversar entre todos. Tengo que analizar. También tengo hora con la doctora la próxima semana para ver cómo está la muñeca”, expresó.

“Esta semana hice todo lo posible para jugar y obviamente que no me gusta estar así. Quiero saber cómo ha evolucionado la muñeca y veré mis próximos pasos a seguir”, añadió.

Además, el ariqueño de 26 años admitió que “ha sido un año difícil, han pasado muchas cosas. He mejorado a pesar de que el ranking no lo demuestra. Tuve mi mejor semana del año sin recompensas de puntos. Ahora tengo que preocuparme para terminar la temporada con buenas sensaciones”.

“Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando“, complementó.

Por último, Garin repasó a la ATP, luego de la pérdida de puntos que ha tenido en la presente temporada, situación que lo ha hecho caer bruscamente en el listado -inició el año ‘top 20’- y además perder la condición de número uno del tenis chileno.

“Imagínate, hacer cuartos en un Grand Slam y después tener que jugar qualies de Masters 1000. En Roland Garros hice tercera ronda y me descontaron puntos de 2019 y 2020. Creo que se me cayeron 1000 puntos. Después los torneos cambiaron de fecha, como Hamburgo. Tuve que defender 100 puntos de una semana que ni siquiera me acordaba. Tienen un enredo gigante los de la ATP. Ya no me interesa el ranking con todas las cosas que han pasado y desgraciadamente no me han favorecido”, sentenció.