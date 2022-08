Lamentables noticias llegan para el buen presente de Nick Kyrgios, el polémico y excéntrico tenista australiano, quien es denunciado por llamar ‘borracha’ a una mujer en la última edición del torneo inglés de Wimbledon, donde el oceánico llegó a la final y perdió ante Novak Djokovic.

En aquella ocasión, el N°26 del ranking ATP, habría protagonizado un duro cruce de palabras con una de las fanáticas que asistieron hasta el All England Lawn Tennis y Croquet Club en la final del certamen Británico.

Posteriormente, solicitó al juez de de silla que expulsará a la mujer del encuentro, ya que según las propias palabras de Nick ese día, señaló: “Sáquenla. Sé exactamente cuál es. La de vestido, que parece que se ha tomado unos 700 tragos”.

Ahora, el grupo de abogados Brett Wilson LLP, emitió un comunicado donde redactan que la mujer afectada llamada Anna Palus, decidió demandar al australiano por falsas acusaciones en su contra.

Press Release: Anna Palus to take legal action against Nick Kyrgios over Wimbledon final outburst – https://t.co/SQ1xVPCTFf pic.twitter.com/VTmhHgC5kX

— Brett Wilson LLP (@brettwilsonllp) August 23, 2022