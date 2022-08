Una lamentable situación está apunto de darse para el serbio Novak Djokovic y el último Grand Slam del año, el US Open de Estados Unidos. Resulta que el importante certamen norteamericano lanzó su poster y cartel promocional, sin el excelso tenista en él, lo que augura un torneo posiblemente sin el europeo.

El tenista actual N°6 del mundo, sigue firme en la decisión de no vacunarse contra el virus Covid-19. Sin embargo, hace algunas semanas se informó de la nueva normativa que rige en suelo estadounidense, donde se señalaba que los vacunado y nos no vacunados, tienen el mismo derecho de poder ingresar libremente al país.

Lamentablemente, parecer ser que no ha sido no tomada en cuenta, ya que el serbio no ha participado en ningún torneo previo al US Open. No participó en Toronto ni Cincinnati, como tampoco lo estuvo en Indian Wells y Miami.

Los tenistas que sí aparecen en la imagen promocional para el gran certamen, son Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Iga Swiatek, Serena Williams, Emma Raducanu y Naomi Osaka.

Con esto se da a entender que la dirigencia del US Open no piensa que vaya a cambiar la opción de que ‘Nole’ no participé en el Grand Slam que cierra la temporada. Una dura noticia para los fanáticos del tenis, que disfrutan de los partidos del excéntrico tenista serbio.