A través de sus redes sociales, el tenista chileno Cristian Garin confirmó su ausencia en el ATP 250 Winston-Salem tras no recuperarse de sus problemas físicos.

Ad portas del inicio del US Open a fines de agosto, el estado de forma del tenista nacional Cristian Garin (78°) es objeto de preocupación. Y es que el ariqueño anunció que no disputará el ATP 250 de Winston-Salem en Estados Unidos, debido a que no se encuentra en las mejores condiciones físicas.

Luego de permanecer ausente de las actividades durante las últimas semanas, se esperaba que el regreso del ‘Tanque’ a las canchas se daría en el torneo de Carolina del Norte, a modo de preparación para el Grand Slam estadounidense. Sin embargo, su lenta recuperación provocó todo lo contrario.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la segunda raqueta de Chile confirmó su baja del ATP 250 con un inquietante mensaje.

“Semanas difíciles, pero les quería contar he ido avanzando de manera positiva en la recuperación de mi muñeca izquierda, aunque aún no puedo entrenar de manera normal, por lo que decidimos no jugar la próxima semana”, sostuvo ‘Gago’ a través de la red social.

En ese sentido y pese a que, de llegar al Grand Slam de New York lo haría sin minutos de juego en cemento, Garin envió un mensaje tranquilizador: “El objetivo es seguir aumentando las cargas progresivamente para tratar de llegar al US Open de la mejor manera”.

Cabe consignar que otro reto que tiene entre manos el ‘Tanque’ es la Copa Davis, que se disputará el 16 y 17 de septiembre frente a Perú por el Grupo Mundial I del certamen mundial de tenis.