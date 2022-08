A menos de un mes para que se lleven a cabo las votaciones del Plebiscito de Salida, un nuevo e icónico personaje no quiso esconder su opción para este domingo 4 de septiembre y se unió a la campaña por el Rechazo; Marcelo Ríos.

Fiel a su estilo y con un video donde se logran apreciar diversos momentos históricos que ha vivido Chile, el ‘Chino’ hizo un llamado a dejar las diferencias de lado y a ser responsables en estas prontas elecciones.

“Nuevamente Chile nos necesita unidos. Dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”, escribió el extenista en su cuenta de Twitter, donde presentó su video en apoyo al Rechazo.

Recordando su gesta como número uno del tenis mundial y los grandes desastres que han azotado al país, el actual entrenador de Juncheng Shang (245° ATP) se lanzó con un discurso lleno de referencias deportivos y apelando a la emoción.

“Cuando Chile gana, todo un país sale a celebrar. Todos gritan, pero de emoción y felicidad. Cuando Chile gana, todos se siente identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay desmanes, no hay violencia”, comenzó recalcando el exdeportista.

En ese sentido, agregó: “¿Vamos ganando este partido? He visto como nuestro país se ha levantado de peores catástrofes, sin mirar nuestras diferencias, sino lo que nos une. Vivimos un momento histórico, donde se juega la final de este campeonato”.

“Yo votaré Rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno”, cerró Ríos, quien se sumó a otras personalidades que entregaron su apoyo al Rechazo en los últimos días, como Álvaro Rudolphy y Pablo Díaz.