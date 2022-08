El exdeportista y leyenda del tenis chileno, Marcelo Ríos, no esconde su impresión con el talento de su nuevo pupilo, Juncheng Shang.

No deja de estar impresionado con su nuevo pupilo. Marcelo Ríos, extenista chileno, reiteró su sorpresa por el talento y juego de Juncheng Shang, promisoria figura de la disciplina que idolatra al ‘Chino’ y decidió sumarlo a su staff.

Luego que ‘Jerry’ Shang se coronara la semana pasada en el Challenger ATP de Lexington (Estados Unidos), Ríos volvió a llenarlo de elogios.

“Técnicamente, él es muy bueno, pero tácticamente le falta mucho todavía”, resaltó el ‘Chino’ a La Tercera.

“Lo bueno es que va aprendiendo rápido y no me impresionaría que el hueón se metiera rápido y terminara 150 ahora y no el próximo año”, agregó.

En este sentido, Ríos, reveló que en sus primeros días trabajó incluirle un golpe de Rafael Nadal a Shang y su respuesta lo impactó: “Traté de meterle esa derecha que pique más, como la de Nadal. La entrenamos un día y el hueón la agarró al tiro”, expresó.

“Todavía no lo veo jugando a cinco sets, pero lo que juega, lo juega muy bien. Le falta una buena pretemporada”, complementó.

Los cambios que intentará el Ríos DT

Si bien Ríos no esconde su admiración por el talento de su pupilo, también considera que hay cosas que debe mejorar para dar el salto a la élite.

“Él juega siempre igual, tiene todos los golpes, pero no sabe en qué momentos ocuparlos”, aseguró.

En relación a lo mismo, el ‘Chino’ expresó cuáles han sido sus trabajos más urgentes: “En la devolución se echa para atrás y, en el lado de las ventajas, le dije que se parara en la línea y se metiera un paso, como lo hacía yo, y ahí le pegara. Así, él puede pegarle hacia el revés del otro tipo, y eso no sabía hacerlo. Lo aprendió en un día y lo hace perfecto”.

“Su saque, técnicamente, es igual mío, pero tiraba la pelota muy abajo. Ahora la está tirando más alta y la está agarrando arriba. También le he dicho que el quiebre no es quiebre si después no puede ganar su saque”, remarcó.

Consignar que Juncheng Shang, con su triunfo en suelo estadounidense, escaló al casillero 241 del circuito ATP.